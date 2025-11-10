Вице-губернатор Петербурга Разумишкин рассказал об итогах месячника благоустройства

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин подвел итоги осеннего месячника по благоустройству, рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме и напомнил об ответственности за незаконные перепланировки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ходе осеннего месячника по благоустройству в Санкт-Петербурге было убрано около 300 млн квадратных метров территории. Жители и предприниматели высадили около 6 тысяч деревьев, 27 тысяч кустарников и 286 тысяч цветов. Также были приведены в порядок остановочные павильоны, убран мусор и опавшая листва.

По словам Евгения Разумишкина, в акции «Добрый субботник» приняли участие порядка 170 тысяч человек, что больше, чем в прошлом году. Вице-губернатор отметил, что синергия между жителями и городскими властями способствует успешной реализации проектов по благоустройству, в том числе в рамках национального проекта по формированию комфортной городской среды.

Разумишкин сообщил, что программа по исправлению ошибок в уличном освещении уже подписана и реализуется. Для контроля за качеством работ создана городская координационная платформа, что позволяет оперативно устранять локальные недочеты.

Вице-губернатор также рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году штат дворников увеличен до 6 тысяч человек, однако кадровый вопрос остается актуальным. Власти работают над улучшением условий труда сотрудников.

Особое внимание Разумишкин уделил вопросам незаконных перепланировок. Он напомнил, что за такие действия предусмотрена административная ответственность, а стоимость легализации перепланировки значительно ниже возможных штрафов и расходов на восстановление. В каждом районе работают комиссии, информирующие жителей о порядке согласования изменений в квартирах.

Вице-губернатор подчеркнул важность соблюдения правил при перепланировках, особенно в домах — объектах культурного наследия, где любые изменения могут повлиять на безопасность здания и его историческую ценность.

