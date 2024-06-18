Виллу Софии Ротару в Крыму хотят переделать под санаторий для участников СВО

Бутик-отель Villa Sofia, с 1996 года принадлежащий украинской певице Софии Ротару, хотят национализировать и сделать из него госпиталь и санаторий для участников СВО, сообщает SHOT .

С таким обращением в адрес генпрокурора Игоря Краснова выступила организация «Ветераны России». При этом речь о национализации бутик-отеля идет с самого начала спецоперации.

В особняке стоимостью 2 млрд рублей предлагали сделать ЗАГС, но потом этот вопрос оставили. «Ветераны России» уверены, что Ротару приобрела виллу незаконно. Дом был включен в реестр национального культурного наследия, но певица все же купила его на аукционе всего за 500 долларов. Бутик-отель Ротару — это «больница Роффе», которую построили еще в XIX веке.

Также представители организации напомнили, что украинская исполнительница регулярно отправляет деньги на нужды ВСУ и надеется, что Крым вернется в состав Украины. Поэтому «Ветераны России» предложили сделать из особняка Ротару госпиталь для военных.

Осенью прошлого года певица заявила, что хочет продать свой отель за 25 млн евро. Он не принимает постояльцев с 2019 года.