Вильфанд: москвичей ждет понижение температуры

Столбики термометров в Москве начнут снижаться в пятницу, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС .

Но температура воздуха, по его словам, все еще будет превышать норму в среднем на семь градусов. В конце рабочей недели в столице ожидается около 15 градусов, а в Подмосковье — 17.

«Вот такой температурный фон прогнозируется и в субботу, и в воскресенье», — добавил Вильфанд.

Также синоптик предупредил о небольшом дожде, который начнется во второй половине дня воскресенья. Новая неделя также начнется с дождей и нового понижения температур. Они буду варьироваться от 8 до 13 градусов.

«Эта температура будет выше нормы, но уже не на 7 градусов, а на 3 градуса, и уже просто характер погоды совершенно другой будет», — подчеркнул метеоролог.