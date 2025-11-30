Викторина о Государственном гербе России прошла в Химках

В территориальном управлении микрорайона Новогорск-Планерная прошла викторина, объединившая участников разных возрастов. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов. Он подчеркнул важность подобных мероприятий для формирования патриотизма и уважения к государственным символам.

Почётные гости, среди которых чемпионка России по горным лыжам Лидия Дьякова и ветеран боевых действий Юрий Карпунов, рассказали об истории государственного герба России. Мультимедийная презентация помогла участникам узнать об эволюции двуглавого орла и значении его элементов.

Участники разделились на команды и соревновались в знаниях о символике герба. Победители получили призы.

«Сегодня, когда воины в ходе специальной военной операции защищают интересы страны, особенно важно сохранять историческую память и передавать её молодёжи. Такие викторины помогают формировать патриотический фундамент и чувство гордости за историю», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Викторина стала частью серии патриотических мероприятий, которые проходят в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Алексей Федоров напомнил, что цель подобных событий — объединение поколений вокруг ценностей любви к России, городу и уважения к истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. В зале присутствовало около 360 человек.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.