Виктория Боня призвала власти Кыргызстана спасти альпинистку Наталью Наговицину

Блогерша не согласна с утверждением, что альпинистка скончалась, так как на сегодняшний день точная информация о состоянии ее здоровья отсутствует. По словам телеведущей, она получила кадры с БПЛА, на которых видно, как Наталья махала рукой и согласилась с сыном альпинистки, что на 7-й день женщина была полна сил.

Также телеведущая усомнилась в результатах съемки МЧС Кыргызстана, отметив, что беспилотник с тепловизором вел наблюдение с большого расстояния. Палатка выглядела как маленькая оранжевая точка. Боня была готова оплатить услуги вертолета для запуска дрона, но получила отказ.

Боня заявила о готовности переправить Наталье Наговициной спальный мешок, сушеное мясо и горелку с помощью дрона, Она связалась с итальянским альпинистом Симоном Моро, который согласился провести спасательную операцию.

С середины недели она пыталась организовать спасение Натальи, но столкнулась с трудностями, и теперь обратилась к правительству Кыргызстана за разрешением. Боня уверена, что Наговицына может быть жива, и призвала не оставлять ее без помощи.

Наговицина сломала ногу на спуске в середине августа и застряла на пике Победы. Сначала россиянка подавала признаки жизни, все это время спасатели и добровольцы пытались оказать ей помощь. Итальянец Лука Синегилья, который попытался спасти женщину, получил сильное обморожение и скончался от отека мозга.

Наталью признали пропавшей без вести. Новые кадры с беспилотника не выявили признаков, что женщина жива. Однако по кадрам нельзя сказать, что Наговицина точно умерла. Ранее операцию по ее спасению отменили из-за непогоды.