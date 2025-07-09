Видновский прокурор рассказал, как защитить себя и близких от мошенников

Видновский прокурор Александр Дроняев встретился с преподавателями школы №7, чтобы обсудить с ними актуальную тему — кибер мошенничество, передает пресс-служба прокуратуры.

Он рассказал о распространенных схемах обмана и дал советы, как не стать жертвой злоумышленников.

Главные из них:

- Не отвечайте на звонки с незнакомыми номерами. Если звонок важный, человек перезвонит или оставит сообщение.

- Не верьте тем, кто представляется сотрудниками госструктур. Настоящие следователи или банковские работники не требуют срочных переводов или данных карт.

- Внимательно проверяйте информацию на сайтах и не переходите по ссылкам, которые вам присылают.

- Контролируйте пожилых родственников и детей — они чаще всего попадаются на уловки мошенников.

- Не передавайте данные из «Госуслуг» и банковских карт — ни одна официальная организация не запрашивает их по телефону.

- Никому не сообщайте коды из СМС — это одноразовые пароли, которые нужны только вам.

- В случае возникновения сомнений обращайтесь в полицию или в банк.