Видеоконференция для производителей бакалейной продукции состоится в Подмосковье

26 марта специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями ООО «Оператор «ЦРПТ», национальной системы маркировки и прослеживания продукции «Честный знак», проведут видеоконференцию для производителей бакалейной продукции, зарегистрированной в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования о обязательной регистрации производителей и продавцов бакалейной продукции в системе маркировки «Честный знак». Обязательная маркировка должна начаться 1 мая для снековой продукции (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн) и с 1 июля для соусов, специй, приправ, пряностей, сухих супов, сухих бульонов и уксусов. Данное нововведение позволит прослеживать путь продукции от производителя до прилавка магазина, а также выявлять подделки.

В ходе онлайн-семинара, который начнется в 10:00, будут обсуждены важные вопросы: подготовка к обязательной маркировке, работа в личном кабинете, этапность внедрения новых требований, технические решения, а также ответственность за несоблюдение правил маркировки. Участники смогут получить важную информацию, необходимую для корректного выполнения новых законодательных норм.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что для участия в видеоконференции требуется предварительная регистрация, пройти которую можно на специальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.