Ветеринары учат более 500 детей из Подмосковья быть добрыми хозяевами животных

Более 500 детей школьного, дошкольного возраста и студентов колледжей Подмосковья совместно с ветеринарными специалистами приняли участие в «Уроках доброты». Целью мероприятия является воспитание гуманного и ответственного отношения к животным, а также профилактика заболеваний, общих для человека и домашних питомцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе занятий ребята ознакомились с правилами обращения с собаками и кошками, узнали о причинах, из-за которых животные оказываются без владельцев, о существовании приютов и важности вакцинации.

С начала года специалисты провели уроки в 18 образовательных учреждениях региона, включая детские сады, школы и колледжи. Ветеринарные специалисты и педагоги обучали детей ответственному отношению к домашним питомцам, рассказывали о правилах ухода, кормлении и играх, чтобы взаимодействие было приятным и комфортным для обеих сторон.

Также дети узнали о необходимости обязательной регистрации питомца, ведь вернуть его домой в случае потери будет в разы быстрее.

Специалисты Минсельхозпрода Московской области подчеркивают, что правильное обращение с домашними питомцами является важным аспектом их здоровья и благополучия. Заботясь о своих животных, владельцы не только обеспечивают им комфортные условия жизни, но и способствуют профилактике заболеваний, что в свою очередь снижает нагрузку на ветеринарные службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.