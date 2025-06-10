Ветеринары Подмосковья вакцинировали более 32 тысяч животных в мае

В Подмосковье подвели итоги месяца по профилактике бешенства — он прошел в период с 1 по 31 мая. Меры включали в себя бесплатную вакцинацию домашних, сельскохозяйственных и безнадзорных животных, разъяснительную работу с населением и выезды ветеринарных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Бешенство — опасное вирусное заболевание, которое поражает нервную систему животного и человека. Ежегодно проводим профилактические мероприятия. Так, в мае ветеринары вакцинировали 32,9 тыс. восприимчивых животных — домашних собак, кошек, крупный и мелкий рогатый скот и других сельхозживотных, а также собак без владельцев, которые находятся в приютах или пунктах передержки. Зарегистрировали в едином региональном Реестре 3,6 тыс. питомцев с выдачей ветеринарных паспортов. Уделяем внимание информированию, в том числе подрастающего поколения — организовали 20 тематических занятий среди учащихся дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений отдыха детей и взрослых», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

В теплое время года на территории региона дежурят мобильные бригады ветеринарных специалистов. Например, поставить питомца на учет в едином региональном Реестре, чипировать и вакцинировать против бешенства владельцы могут во время прогулки в парках Подмосковья — в июне в план включено более 50 локаций, с графиком работы и адресами можно ознакомиться на сайте. Кроме этого, ветеринары проводят выездные вакцинации в отдаленных населенных пунктах, селах, СНТ и деревнях — график дежурства в течение этого месяца опубликован на сайте.

В ведомстве дополнили, что профилактика позволяет минимизировать случаи заболевания бешенством среди животных. Например, за 5 лет их количество снизилось на 85% — в 2020 году было зафиксировано 95 фактов, а в 2024 году — 14, по каждому из которых оперативно приняли меры для ликвидации очага.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.