Финальный этап конкурса «Лучший ветеринарный врач» среди специалистов Госветслужбы Подмосковья стартовал 18 ноября в Московской ветеринарной академии имени К. И. Скрябина, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В финал вышли 15 специалистов — по пять в каждой из трех номинаций. Дистанционный отбор прошли около 40 участников. Конкурс организовали министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и подведомственные государственные ветеринарные учреждения.

Первый день посвятили ветеринарно-санитарной экспертизе сырья и продуктов животного и растительного происхождения. Финалисты прошли теоретическое испытание, ответили на вопросы экспертной комиссии и приступили к практике. На четырех площадках они исследуют рыбу, мед, молоко и мясные изделия, оценивая их безопасность. Такие задачи специалисты Госветслужбы ежедневно решают на рынках и ярмарках региона.

«В Подмосковье работает более 1,3 тысячи сотрудников государственной ветеринарной службы, и для нас важно, чтобы их профессиональный труд был замечен и оценен», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

19 ноября пройдут испытания по эпизоотологии — ветеринарно-санитарным, профилактическим, диагностическим и лечебным мероприятиям. 25 ноября конкурсанты покажут навыки оказания помощи животным всех видов в номинации «Лечебная деятельность». В тот же день наградят победителей и призеров.

Экспертная комиссия определит лучших по результатам теоретических и практических испытаний с учетом личных профессиональных достижений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.