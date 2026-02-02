Ветеринар объяснил популярность кошек среди россиян

Ветврач Шеляков: кошки у россиян популярнее, потому что не требуют выгула

Главный ветеринарный врач столичной ветклиники Михаил Шеляков в беседе с РИАМО рассказал, что домашние питомцы популярны в России, особенно, кошки, так как им не требуется выгул.

СМИ ранее выпустили публикации об исследовании, согласно которому Россия лидирует по количеству кошек на одно домовладение. Получается, что у 59% россиян, живет хотя бы один усатый-хвостатый питомец.

«В первую очередь, собака хоть большая, хоть очень маленькая, а с ней обязательно нужно гулять. Поэтому кошки имеют большее распространение среди людей, живущих в городском или очень занятом ритме жизни, у людей в стесненных жилищных условиях. И еще у пожилых людей, которые не могут или не хотят часто выходить на улицу. В отличии от кошки собаку почти не приучить к лотку», — сказал Шеляков.

Он уточнил, что домашнего питомца можно расценивать как естественный релаксант. Общение с ними успокаивает и помогает расслабиться.

По его словам, свою роль в популярности питомцев в России сыграл довольно суровый климат. В общении с домашним любимцем разные погодные невзгоды переносятся легче.

