Ветеринар Аверина предупредила, что в жару нельзя брить собак

Ни в коем случае нельзя брить собак в жаркую погоду— шерсть защищает их от перегрева и прямых солнечных лучей, сообщила РИАМО ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

«Можно использовать специальные охлаждающие попоны. Достаточно тех, которые закрывают грудной отсек. Перед применением попону нужно смочить в прохладной воде», — сказала Аверина.

Она посоветовала дома для питомцев использовать охлаждающие коврики, мокрые полотенца и простыни. Важно следить за температурой в помещении и никогда не обливать собаку ледяной водой — это может привести к переохлаждению.

«Вода для питья должна быть комнатной температуры. Категорически нельзя оставлять собаку в машине, так как за несколько минут температура в ней достигает значений, не совместимых с жизнью», — предупредила ветеринар.

По ее словам, нужно чаще вычесывать шерсть и подшерсток собаки, чтобы убрать омертвевшую шерсть и разредить ее.

Специалист резюмировала, что также не рекомендуется надевать на собаку какую-либо одежду, так как это мешает свободной циркуляции воздуха.

На этой неделе в Московском регионе синоптики прогнозируют жару до плюс 28 — плюс 33 градусов. По большей части обойдется без дождей.