Ветеринар Аверина: бульдогам, терьерам и мопсам тяжелее переносить жару

Бульдоги, боксеры, бостон-терьеры, пекинесы, китайские мопсы, ши-тцу, мастифы гораздо хуже переносят жару, чем другие собаки. У них более высокий риск перегрева, сообщила РИАМО ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина.

«Собаки, относящиеся к брахицефальным породам, — бульдоги, боксеры, бостон-терьеры, пекинесы, китайские мопсы, ши-тцу, мастифы, — гораздо хуже переносят жару. У них более высокий риск перегрева из-за недостаточного теплообмена между слизистыми носа и окружающей средой», — сказала Аверина.

Она добавила, что форма носа и головы собаки-брахицефала подвергает ее риску развития так называемого брахицефалического синдрома, который приводит к ряду патологий: сужение ноздрей, удлинение мягкого неба и т. д.

«Терморегуляция у животных происходит преимущественно через ротовую полость — с помощью активного дыхания с открытым ртом животное выводит избытки тепла из организма. Также животное делает это с помощью потребления прохладной воды: нагревает ее в своем организме и выводит с мочой», — рассказала ветеринар.