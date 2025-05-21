Ветераны в Дубне выбрали объекты будущего благоустройства

В Дубне в ходе очередной организационной встречи члены Совета ветеранов с помощью волонтеров приняли участие в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе округа.

Жители наукограда могут проголосовать за благоустройство парка Авиастроителей или создание сквера во дворе домов 43 и 45 на проспекте Боголюбова. Принять участие в голосовании можно через портал Госуслуги. Голосование продлится до 12 июня: победившие территории станут приоритетными при выборе объектов для благоустройства в 2026 году.

«Наши ветераны одни из самых активных жителей города, они всегда первые участвуют во всех городских инициативах — субботниках, общественных слушаниях. И в голосовании за благоустройство городской среды тоже не остались в стороне. Спасибо!», — поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.