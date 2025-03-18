Ветерану ВОВ Василию Корневу вручили медаль к 80-летию Победы

От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова начальник территориального отдела «Ильинское» Мария Козловская вручила ветерану Великой Отечественной войны Василию Федоровичу Корневу юбилейную медаль к 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Награда учреждена в прошлом году указом президента РФ. На ее аверсе изображен солдат Красной Армии, водружающий Знамя Победы над Рейхстагом.

Василий Федорович служил в должности командира пулеметной батареи, воевал на Калининском, Ленинградском, Волховском и втором Прибалтийском фронтах. После окончания ВОВ с 1948 года работал в одном из колхозов Брянской области, потом — на Внуковском авиационно-ремонтном заводе, Тушинском механическом заводе № 82 и в ХОЗУ СМ СССР в поселке Архангельское.

Василий Федорович награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью Жукова, юбилейными медалями, к которым прибавилась еще одна — «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Медали к 80-летию Победы вручают фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.