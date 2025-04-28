Ветерану ВОВ присвоено звание «Почетного гражданина Балашихи»

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вручил ветерану Великой Отечественной войны Василию Леонтьевичу Голотюку знак и удостоверение «Почетного гражданина городского округа Балашиха». В этом году ветеран отметил 95-летний юбилей,

Василий Голотюк внес большой вклад в сохранение исторической памяти: он является соавтором 17 книг об истории ПВО, ВВС России, о Сталинградской битве и других значимых событиях отечественной военной истории.

«Для меня большая честь лично вручить этот почетный знак. Вы — пример мужества и силы духа для молодежи, гордость нашего города. Благодарим вас за всё, что вы сделали для Родины. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», — отметил Сергей Юров.

Василий Голотюк — профессиональный военный летчик. В годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком, он вступил в подпольную антифашистскую организацию. После Победы окончил Центральный аэроклуб Украины и Черниговское военное авиационное училище летчиков. В 1953 году стал одним из первых, кто освоил новейшие ракетные истребители МиГ-15, охраняя небо над Ленинградом. Позднее продолжил службу на штабной работе в Балашихе.

За службу Родине он награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.