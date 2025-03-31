Ветеран ВОВ из Балашихи получил медаль в честь 80-летия Победы

Ветеран Александр Золотов из Балашихи получил медаль в честь 80-летия Победы. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов посетил ветерана и вручил ему юбилейную медаль в канун 9 мая 2025 года, сообщает 360.ru .

Сейчас Зотову уже 103 года. За свою жизнь и военное время он дважды чуть не погиб. Сражаясь за родину, мужчина потерял слух на одно ухо и встретил победу командиром батареи.

Александр вспомнил, как однажды летящих самолет выстроил пулеметную очередь. Все выстрелы прошлись между водителем и Зотовым.

В 1941 году мужчина потерял слух на одно ухо. В то время батарея Александра охраняла железнодорожный пункт Узловая, где ремонтировали паровозы. Немецкая армия двигалась в сторону Рязанской области. Отечественнын солдаты охраняли станцию и ждали врача всю ночь, однако немцы так и не появились. Тогда бойцы решили разделиться. Часть батареи осталась с Зотовым на посту, другая ушла пообедать.

«Слышу мотор — значит, немецкий самолет летит. Я только выскочил, и в этот момент бомба — бах. В орудия, где люди кушали на обеде. Так и разнесло, вынесло. Когда я вышел, меня на метров десять отнесло. И я оглох», — рассказал ветеран.

В 1945 году в качестве командира батареи Александр со своими солдатами встретил победу в 30 км от Берлина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.