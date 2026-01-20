Ветеран СВО из Нижнего Новгорода зачислен в МГИМО

В январе в Одинцовском филиале МГИМО МИД России состоялось официальное открытие третьего этапа программы профессиональной переподготовки для участников специальной военной операции. Одним из слушателей курса «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» стал ветеран специальной военной операции из Нижегородской области Александр Курицын, сообщает ИА «Время Н» .

Образовательный проект запущен по инициативе президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Курируют обучение ГлавУпДК при МИД России, фонд «Защитники Отечества» и непосредственно университет МГИМО. Всего в текущий поток вошли 29 фронтовиков, представляющих 16 российских регионов.

Программа обучения ориентирована на подготовку высококвалифицированных кадров для системы государственного управления. Как подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, проект уже подтвердил свою жизнеспособность: выпускники успешно интегрируются в мирную жизнь и решают прикладные задачи по улучшению городской среды.

Учебный план включает в себя углубленную теоретическую базу по управлению территориями, практические занятия на ключевых инфраструктурных объектах Москвы и Подмосковья и разработку индивидуальных стратегий развития для своих регионов.

Александр Курицын — уже четвертый ветеран из Нижегородской области, прошедший отбор на данную программу. Регион демонстрирует высокие результаты в трудоустройстве выпускников МГИМО: бывшие участники СВО сегодня занимают ответственные посты в региональном министерстве промышленности, «Проектном офисе Стратегии развития» и Корпорации развития предпринимательства области.

«На благо нашей Нижегородской области уже трудятся трое выпускников прошлых потоков программы — готов пополнить их ряды после выпуска», — прокомментировал нижегородец Курицын.

Образовательный цикл продлится до конца марта 2026 года. Итоговым испытанием станет защита авторских проектов, направленных на решение актуальных проблем субъектов РФ. 28 марта, после успешной аттестации, ветераны получат дипломы государственного образца, дающие право на работу в органах власти и управления.

