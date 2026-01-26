Ветеран спецоперации из Можайска Максим Грабовский помогает городу после службы

Ветеран специальной военной операции Максим Грабовский, дважды кавалер Ордена Мужества, после возвращения в Можайск работает в едином дорожно-транспортном центре и помогает жителям округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Грабовский, ветеран спецоперации и обладатель двух Орденов Мужества, после службы вернулся в родной Можайск. Сейчас он трудится в Едином дорожно-транспортном центре, где занимается уборкой улиц и дворов на небольшом тракторе. По словам Максима, он специально наклеил на трактор глаза, чтобы поднимать настроение прохожим.

Ветеран рассказал, что участвовал в спецоперации с марта 2022 года. Он служил сапером и штурмовиком, командовал подразделениями и занимался разминированием. За время службы Максим получил серьезное ранение, но после восстановления решил продолжить помогать людям.

Сейчас у Максима Грабовского крепкая семья — жена, две дочери и внучка. Он учится на третьем курсе престижного учебного заведения и планирует связать будущую профессию со служением людям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.