Ветеран Раиса Трофимова из Солнечногорска отметила 100-летие

Раиса Трофимова участвует в самодеятельности с 1946 года, а в хоре ветеранов Солнечногорска поет более 30 лет.

«Я всю жизнь пела, песня помогает жить. А секрет здоровья — в работе. И в людях, которые тебя окружают. Желаю молодежи много и вдумчиво читать, любить Родину, свой дом, свою улицу», — подчеркнула Раиса Трофимова.

Именинницу лично поздравили председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко, заместитель главы Эдуард Машковцев, представители исполкома партии «Единая Россия», Общественной палаты, Всероссийского общества инвалидов и управления культуры муниципалитета.

«Даже в свои 100 лет Раиса Трофимовна сохраняет удивительную любовь к жизни, людям и родной стране. Возглавляла общество инвалидов Санатория ВМФ, участвует в «Активном долголетии», не теряет интереса к жизни и заряжает окружающих своим оптимизмом», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Когда началась Великая Отечественная война, Раисе Трофимовне было 15 лет. После вечерней школы она поступила в педагогический институт. Большую часть жизни она посвятила работе с детьми, 20 лет проработав воспитателем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.