Ветер до 10 м/с и холод придут в Московский регион 29 сентября
Днем 29 сентября будет до 11 градусов тепла в Московском регионе
Фото - © Медиасток.рф
29 сентября днем в Москве и области ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
29 сентября днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, от трех до восьми метров в секунду.
28 сентября на Урале выпал первый снег. Он порадовал жителей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
