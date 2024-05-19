сегодня в 14:04

Весенний велофестиваль в Москве поставил рекорд по числу участников

Столичный весенний велофестиваль побил рекорд по количеству участников. В заезде приняли участие более 65 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На Зубовском бульваре участников фестиваля ждала насыщенная развлекательная программа. Состоялись выступления артистов, аниматоров в ретрокостюмах и художественных гимнастов. Также прошли танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу.

Все участники традиционного весеннего заезда получили эксклюзивные памятные значки и сделали памятные фотографии в необычных фотозонах.

Велофестиваль — это масштабный праздник в поддержку развития велокультуры в Москве.