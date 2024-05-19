Весенний велофестиваль в Москве поставил рекорд по числу участников
Фото - © Сайт мэра Москвы
Столичный весенний велофестиваль побил рекорд по количеству участников. В заезде приняли участие более 65 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На Зубовском бульваре участников фестиваля ждала насыщенная развлекательная программа. Состоялись выступления артистов, аниматоров в ретрокостюмах и художественных гимнастов. Также прошли танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу.
Все участники традиционного весеннего заезда получили эксклюзивные памятные значки и сделали памятные фотографии в необычных фотозонах.
Велофестиваль — это масштабный праздник в поддержку развития велокультуры в Москве.