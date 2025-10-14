«Веселые старты» прошли в СК «Борисоглебский» в Раменском

Организатором спортивного праздника выступил Комитет по спорту администрации Раменского округа. В соревнованиях приняли участие более 20 детей старше шести лет. Главная цель — подарить детям радость и объединить их через спорт и позитивные эмоции.

Для воспитанников Юровской школы-интерната этот день начался с увлекательного приключения — поездки в Раменское на «Веселые старты». Большая спортивная площадка стала приятным сюрпризом для многих ребят.

«Спортивный комплекс „Борисоглебский“ — базовая площадка для параолимпийских видов спорта. Очень хорошо, что сегодня здесь могут заниматься и участвовать в соревнованиях дети разных возрастов и категорий. Во время общения с такими детьми, видя их восторженный взгляд, понимаешь, какое это великое дело, когда детям доставляешь частицу радости», — сказал советник главы Раменского муниципального округа по спорту Виктор Пронин.

Гостями на спортивном празднике стали дети с особенностями здоровья из числа прихожан Никольского храма деревни Островцы, г. о. Люберцы.

«При храме мы тоже занимаемся с особенными детьми. Из Москвы и Московской области к нам в храм на молебен приезжают прихожане с детьми с особенностями развития. А сегодня мы здесь выступаем как гости, и всем участникам желаю помощи Божией и удачи», — сказал настоятель Никольского храма д. Островцы иерей Николай Усынин.

Участники разделились на четыре команды, каждая из которых придумала собственное название. Ребята с энтузиазмом выполняли задания эстафет. Завершились игры футбольной разминкой — ударами по воротам. Голкипером выступил действующий игрок команды «Леон Сатурн» вратарь Валерий Матвеенков.

В «Веселых стартах» проигравших нет, здесь каждый — победитель. Победитель в преодолении собственных физических возможностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.