Весь двор задыхается: москвичи пожаловались на кафе с нарушениями в вытяжке

Режиссер Александра Эртман пожаловалась в своем блоге на одно из заведений на Крымском валу в столице.

«С момента открытия жители всех домов рядом, весь двор просто задыхается. Видимо, при ремонте решили сэкономить и нарушили вытяжку», — поделилась москвичка.

По ее словам, горожане ходили поговорить с руководством кафе, писали жалобы. Но весь двор, многие квартиры уже пропитались запахом масла и мяса, а владельцы заведения не реагируют.

Подписчики рекомендовали Эртман написать жалобы на кафе в Мосжилинспекцию, Роспотребнадзор, приемную мэра и прокуратуру. Так как все службы обычно встают на сторону жильцов, то у москвичей есть шансы победить в этом деле.

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