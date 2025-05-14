Весь депутатский корпус «Единой России» находится на связи с бойцами и их семьями

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По словам парламентария, в ходе работы в избирательном округе он постоянно находится на связи с наши бойцами, среди них есть и военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны РФ.

«Принимая ответственное решение, заключить контракт, многие уходили вслед за друзьями, родственниками, коллегами по работе. Мотивация у бойцов одна — защитить Родину. Кроме того, в ходе встреч мы получаем от военнослужащих и их семей обратную связь: что нужно улучшить, где исправить», — рассказал Володин.

Он особо подчеркнул, что сейчас предусмотрены существенные федеральные и региональные меры поддержки, с полным перечнем можно ознакомиться на сайте Московской областной Думы.

«Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена в будущем.Напомню, что в Балашихе был создан областной центр отбора граждан на военную службу по контракту. На базе центра собраны профессиональные инструктора с опытом участия в боевых действиях. Благодаря чему бойцы получают качественную подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции, обеспечены проживанием, питанием, могут пользоваться бесплатными услугами юридической и психологической помощи», — отметил Роман Володин.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77

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