Верный пес ждет погибшего на пожаре хозяина на пепелище дома в Башкирии

В Башкирии 24 марта в СНТ «Надежда» сгорел дом, в котором погиб 62-летний мужчина, но выжил его пес. С того времени животное не покидает пепелище жилья и никого к себе не подпускает, собака ждет своего погибшего хозяина, сообщили в МЧС Башкортостана .

Сотрудники чрезвычайного ведомства опубликовали видео, на котором видно, как пес лежит на территории сгоревшего дома. Как только кто-то пытается к нему приблизиться, поднимает голову, но в коммуникацию отказывается вступать. Сотрудники МЧС РФ пытались забрать животное себе, но он сопротивляется и оказывает отпор.

Местным жителям жалко животное, поэтому они приносят псу еду и воду к сгоревшему дому.

Сотрудники МЧС Башкортостана в очередной раз напомнили жителям региона и всей страны о том, как важно соблюдать правила безопасности при обращении с огнем.