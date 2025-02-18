Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу по делу о двух убийствах

Верховный суд России отказался рассматривать в кассации жалобы защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения, сообщает РИА Новости .

«Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передаче для рассмотрения кассационной коллегией судей», — сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2023 года суд приговорил экс‑губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Его вместе с сообщниками признали виновными в убийстве двух и более лиц организованной группой по найму с целью сокрытия других преступных действий.

По данным следствия, в 2004–2005 годах экс-губернатор являлся организатором покушения на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.