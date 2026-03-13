Вейп заставил москвичку «ослепнуть» за рулем

Москвичка месяц пыталась понять, почему она слепнет за рулем своей машины. Оказалось, что все дело в вейпе, который она курит по дороге на работу, сообщает Baza .

В январе девушка начала замечать, что испытывает трудности со зрением во время поездок за рулем своей машины Hyundai Solaris. Особенно тяжело было ночью и во время дождя. При этом дома и на улице она прекрасно все видела — проблемы возникали только тогда, когда москвичка садилась за руль.

Гимнастика для глаз и капли не помогли ей почувствовать себя лучше. Супруг девушки подумал, что все дело в плохо нанесенном антидожде, но после тотальной очистки лобового стекла улучшения не произошло.

В какой-то момент девушка пересела на пассажирское сиденье и поняла, что прекрасно видит. А вот ее муж, который сидел на водительском, вдруг «ослеп». В левое боковое зеркало он также наблюдал размытость.

Вскоре супруги поняли, что проблема крылась в вейпе, который москвичка постоянно курила по дороге на работу. Из-за этого стекла рядом с водительским покрылись тонкой пленкой. Ее убрали с помощью специальной химии. После этого москвичка отказалась от вейпа, опасаясь, что в ее легких тоже окажется такая пленка.

Ранее певица Лолита во время отпуска перенесла паническую атаку из-за курения электронных сигарет. Ей понадобилась скорая помощь.

