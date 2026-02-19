Лолита вызывала скорую после панической атаки из-за вейпа

Певица Лолита Милявская во время отпуска перенесла паническую атаку из-за курения электронных сигарет и была вынуждена вызвать скорую помощь. Врачи связали приступ со спазмами сосудов и рекомендовали срочно отказаться от вредной привычки, сообщает kp.ru .

Артистка рассказала, что долгое время считала электронные сигареты менее опасной альтернативой обычным. Однако из-за частого употребления — до двух пачек в день — у нее возникли спазмы сосудов, которые спровоцировали паническую атаку. Во время отпуска Лолите потребовались капельницы и помощь медиков.

«Врачи сказали: с вами ничего страшного, только курить надо бросать, потому что спазмы сосудов будут и дальше вызывать паническую атаку. В один момент все может нехорошо закончиться», — сообщила Милявская.

По словам певицы, она постепенно сокращает курение и делает дыхательные упражнения. Ранее артистка отказалась от обычных сигарет после предупреждения врача о риске инсульта, но переход на электронные устройства не решил проблему.

Лолита признала, что зависимость остается серьезной трудностью, и пытается заменить привычку конфетами, хотя опасается переусердствовать.

Эксперты центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора напоминают, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой табаку. Специалисты советуют составить личный план отказа, убрать все предметы, связанные с курением, выработать новые ритуалы и использовать техники дыхания для преодоления тяги.

