Важно знать чужие границы: как не утомить своего партнера

По мере того, как наши чувства становятся все более зрелыми и уверенными, мы начинаем возвращать себе свою автономность. Как показывает статистика, наиболее крепкими и счастливыми оказываются те союзы, в которых у каждого из партнеров есть свои границы и какая-то жизнь помимо отношений.

«Нам всем нужно разное количество общения, мы выросли в разных семьях с разным традициями, у нас разный тип привязанности и разный опыт, поэтому мы просто вырабатываем какой-то свой ритм общения и следуем ему. По каким признакам можно понять, что вы утомляете партнера? Он ищет уединения, отвечает формально и не поддерживает диалог, появляется раздражительность, меньше делится своими мыслями и меньше прикасается. Это совсем не означает, что человек охладел, разлюбил или у него есть кто-то другой. Скорее всего, ему нужно личное пространство для размышлений и восстановления. Воспользуйтесь этой паузой, чтобы заняться своими делами и отдохнуть. Нам всем иногда надо соскучиться друг по другу», — говорит Галич.

Она добавила, что должно быть время для своих хобби, мыслей, отдыха, даже в одной квартире и доме — своя территория и своя зона комфорта, цифровая приватность. Не обязательно постоянно разговаривать, должно быть право на молчание, табу-темы, которые партнер не готов и не обязан обсуждать. Партнер не должен становиться единственным источником эмоциональной поддержки и способом эмоциональной разгрузки.

«Наблюдайте за собой и за партнером, отмечайте, когда появляется усталость и хочется тишины и своего пространства. Можно напрямую спросить: „Хочешь побыть наедине?“. И не стесняться сказать: „Я тебя очень люблю, но мне надо буквально час прогуляться в одиночестве, чтобы развеяться“. Обсуждайте границы без обвинений и конкретно. Не „Ты всегда на меня давишь“ и „Вечно ты везде лезешь“, а „Мне нужно побыть в тишине полчаса, а потом пойдем гулять“. Интересуйтесь границами и состоянием партнера», — советует Галич.

