В Звездном городке проголосовал Герой Советского союза, летчик-космонавт Александр Волков

«Александр Александрович сегодня проявил свою гражданскую позицию и проголосовал на выборах в совет депутатов Звездного городка. Своим примером он показал, что важно участие каждого человека», — сказал глава Звездного городка Евгений Баришевский.

Александр Волков совершил три полета. Имел два выхода в открытый космос общей продолжительностью 10 часов 9 минут. Он — основатель первой в мире династии космонавтов: его сын Сергей также стал космонавтом, трижды летал на Международную космическую станцию, один раз в должности командира экипажа.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 каждый из дней голосования. Голосование в Московской области пройдет в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.