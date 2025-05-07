В Звенигороде отремонтируют здание филиала красногорского колледжа

По информации Комитета по конкурентной политике Московской области, в Одинцовском округе планируется отремонтировать филиал Красногорского колледжа. Образовательное учреждение расположено в Звенигороде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала красногорского колледжа, расположенного в Звенигороде Одинцовского городского округа», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Общая площадь ремонтируемого здания превышает 6 тысяч квадратных метров. Работы на объекте планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.