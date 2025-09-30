В Жуковском высадили деревья и кустарники в рамках акции «День в лесу»

В течение прошлой недели, с 22 по 28 сентября, в городском округе Жуковский проходили высадки деревьев и кустарников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось в рамках акции «День в лесу».

Зеленые насаждения высадили во дворах, в парке культуры и отдыха, на улицах города. «Это сосны, липы, спиреи, кизильник. Отмечу, что в парке высажено 50 сосен», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

Он также отметил, что большинство точек были выбраны на основе пожеланий жителей.

Добавим, что на этой неделе в городском парке пройдут высадки красного дуба.

Ранее, 20 сентября, в Жуковском прошел общегородской субботник. Он состоялся в лесу у станции «Отдых». В уборке приняли участие жители, сотрудники городских предприятий, работники администрации, местные депутаты и «Волонтеры Подмосковья». Собравшиеся очистили территорию от случайного мусора и упавшей листвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.