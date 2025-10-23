В Жуковском Совет депутатов утвердил состав Молодежного парламента

Накануне состоялось заседание Совета депутатов городского округа Жуковский, где одним из вопросов было утверждение состава Молодежного парламента V созыва. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее депутатским корпусом был объявлен конкурс на новый состав Молодежного парламента, избираемого на 2 года. Из 29 заявок, которые были поданы на рассмотрение комиссии, избрали 15 кандидатов. Заявки могли подавать жители городского округа Жуковский в возрасте от 16 до 35 лет.

В ближайшее время состоится первое заседание Молодежного парламента, где будет избран председатель.

Молодежный парламент — это консультативно-совещательный орган, который функционирует при Совете депутатов городского округа.

Юные парламентарии смогут напрямую участвовать в развитии города и Московской области в целом, на основе и с учетом мнения и интересов молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.