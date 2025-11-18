В Жуковском сообщили об обновлении парка спецтехники

Сегодня, 17 ноября, в городском округе Жуковский муниципальное предприятие «Теплоцентраль» получило новую технику. Об обновлении парка рассказал глава Жуковского Андроник Пак.

Поставка новой техники стала возможной благодаря реализуемой в регионе программе трансформации ресурсоснабжающих организаций, инициированной Губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Предприятие получило современный спецтранспорт отечественного производства для технического обслуживания и ремонта теплосетей, объектов водоснабжения и водоотведения.

«В число новой техники входят: экскаватор-погрузчик, кран-манипулятор, вакуумная машина и автомобиль аварийно-диспетчерской службы, оснащенный оборудованием для локализации и ликвидации аварий», — поделился Андроник Пак.

Обновление парка позволит обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию оборудования и качественное предоставление услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.