В Жуковском прошел областной форум «Социальная сфера»

Помимо Жуковского в мероприятии приняли участие представители Котельников и Лыткарино. Форум стал площадкой прямого диалога активных жителей, некоммерческих организаций и профильных министерств Правительства Московской области.

Сделав анализ наиболее частных обращений и жалоб наших жителей, жуковская Общественная палата подготовила доклад по четырем направлениям — здравоохранение, образование, социальная сфера, помощь участникам СВО и членам их семей. По каждому из пунктов были даны подробные ответы.

Так, например, в разделе «Здравоохранение» были затронуты вопросы капитального ремонта детской поликлиники № 1 и ремонта забора вокруг больничного городка. Капитальный ремонт детской поликлиники на улице Дзержинского и модернизацию забора больничного городка планируется провести в ближайшие годы. Будет ли включен стадион школы в микрорайоне в губернаторскую программу «Открытый стадион»? Открытие стадиона школы № 10 для всех желающих в свободное от школьных занятий время запланировано на 1 сентября 2025 года. Он станет уже шестым школьным стадионом в городе, который войдет в эту программу.

Жителям не хватает комфортной и оборудованной лыжни для занятия спортом в зимний период. «В настоящее время вместе с инициативной группой жителей ведем работу по восстановлению лыжни в Цаговском лесу. Работы планируем завершить к началу зимнего сезона», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.

Неработающий фонтан в сквере «28 квартал». Его реконструкция, предусмотренная в рамках благоустройства сквера, запланирована на 2025 год. Напомним, что 12 ноября во Дворце культуры прошло обсуждение проекта благоустройства сквера «28 квартал». Все желающие могли высказать свои предложения и пожелания, которые в дальнейшем будут использованы в качестве основы для технического задания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.