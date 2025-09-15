В Жуковском прошел ДАКС-2025

Открыли мероприятие глава Жуковского Андроник Пак, организаторы ДАКСа, Герой России Павел Власов.

«С большим удовольствием принял участие в этом уникальном мероприятии, которое ждали многие жители не только Жуковского, но и других городов Подмосковья», — прокомментировал глава Жуковского.

Юные посетители детского авиационно-космического салона познакомились с авиационными профессиями, изучали технику, пообщались с Героями Российской Федерации, летчиками-испытателями, которые уже пятый год поддерживают ДАКС.

В рамках мероприятия были организованы мастер-классы и викторины авиационной направленности, экспозиция макетов исторического и современного оружия, выставка авиационной и автотехники, а также детская концертная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.