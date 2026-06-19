4 жилых дома капитально отремонтируют в Южном Медведкове

В районе Южное Медведково согласовали проекты капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Капитальный ремонт проведут в домах 1970–1980-х годов постройки в районе Южное Медведково. Проектными решениями предусмотрена реконструкция инженерных коммуникаций, а также обновление фасадов, входных групп и кровель», – рассказал Щербаков.

Работы пройдут по адресам: проезд Дежнева, дом 9, корпус 3, и дом 25, корпус 3, Ясный проезд, дом 1, Заповедная улица, дом 14, корпус 1.

Специалисты расчистят фасады от грязи и краски, обработают поверхности антигрибковыми составами, нанесут декоративную штукатурку и покрасят стены, с цоколей демонтируют плитку, выровняют поверхности, облицуют или покрасят. На фасадах приведут в порядок оконные и дверные откосы, сделают ремонт балконных плит и металлических ограждений.

Также специалисты заменят покрытие площадок, отремонтируют козырьки, ступени и поручни. Новые входные двери установят во всех подъездах. На крышах заменят кровлю и защитные ограждения, проведут ремонт надстроек. Проекты также предполагают работы в мусорокамерах, электрощитовых, подвалах и на чердаках.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в центре столицы отремонтируют главный дом усадьбы Протасовых – Малич.