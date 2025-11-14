В Жуковском открылось первое школьное научное общество города

Накануне в школе № 12 Жуковского состоялось открытие первого школьного научного общества города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная инициатива стала возможной благодаря проекту «Научный вектор: родительско-школьный альянс», который победил во Всероссийском грантовом конкурсе родительских комитетов.

Эта инициатива дает родителям возможность активнее участвовать в учебном процессе детей, выстроить более тесное взаимодействие с педагогами и школой в целом.

Помимо этого, проект нацелен на воспитание у подрастающего поколения интереса к науке, развитие исследовательской деятельности в школе, вовлечение научного сообщества в образовательный процесс.

На мероприятии ученики школы продемонстрировали свои проекты и достижения в сфере научной деятельности перед гостями, среди которых были: Роман Ромишевский — заместитель главного редактора информационного агентства «ТАСС», Владимир Лучин — президент Жуковской торгово-промышленной палаты, Дмитрий Нестерюк — хирург высшей категории Жуковской областной клинической больницы, Иван Амелюшкин — кандидат физикоматематических наук, начальник отдела ЦАГИ имени профессора Н. Е. Жуковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые „творят“», — заявил Воробьев.