В Жуковском открыли резиденцию Деда Мороза

В Жуковском 1 декабря стартовал зимний сезон с открытием резиденции Деда Мороза и зажжением новогодних огней в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском официально открыли зимний сезон 1 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», инициированного Андреем Воробьевым. Торжественная церемония зажжения новогодних огней прошла одновременно у Дворца культуры и в городском парке.

Главным событием стало открытие резиденции Деда Мороза с почтой в медиа-центре парка, которая станет центром притяжения для детей и их родителей. В течение зимы для жителей округа организуют разнообразные представления, анимационные мероприятия и мастер-классы для всех возрастов.

Городская среда преобразится благодаря праздничному оформлению. В сквере на улице Маяковского, в парке, в сквере на Набережной Циолковского и на набережной реки Быковка установят тематические световые инсталляции и фотозоны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.