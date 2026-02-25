В Жуковском определили победителей конкурса «Педагог года 2026»

В номинации «Учитель года» первое место заняла Вера Викторовна Някк, преподаватель географии школы №10. В номинации «Воспитатель года» победу одержала Олеся Александровна Рублева, воспитатель дошкольного отделения школы №15.

В городском этапе конкурса участвовали 14 педагогов. Среди них — учителя гимназии №1, школ №5, 8, 9, 10, 12, 13 и лицея №14, а также воспитатели дошкольных отделений школ №5, 6, 9, 12 и 15. В течение нескольких месяцев конкурсанты представляли методические разработки, проводили открытые уроки и занятия, демонстрировали профессиональные навыки и обменивались опытом.

Победителей и призеров поздравили глава городского округа Андроник Пак, заместитель главы Ольга Алферова, председатель городского совета депутатов Юрий Прохоров, коллеги и друзья участников.

«Поздравляю победителей и призеров муниципального этапа, желаю им победы на областном уровне!» — отметил Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.