В Жуковском начали капремонт подземного пешеходного перехода на ул Гагарина

В рамках встреч с главой города Жуковский Андроником Паком и его заместителями, жители неоднократно поднимали вопрос о необходимости ремонта исторического перехода между Центральным аэрогидродинамическим институтом имени Н. Е. Жуковского и зданием городской администрации. В последние годы он находился в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы, которые проводит ООО СКМ «Строймонтаж», стартовали 21 июля. Они продлятся несколько месяцев: ориентировочный срок завершения и открытия обновленного перехода — октябрь 2025 года.

«В последнее время подземный переход представлял опасность для жителей и гостей города, в том числе и для сотрудников нашего градообразующего предприятия ЦАГИ, которые ходят через него на работу. В скором времени переход будет отремонтирован, и вновь введен в эксплуатацию», — рассказал Андроник Пак.

Обращаясь к жителям, глава Жуковского попросил на время ремонта заранее планировать маршруты в этом районе, а также соблюдать осторожность вблизи строительной зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.