«В настоящее время восстановлены несущие конструкции 24-го этажа, ведутся работы по монтажу конструкции 25-го этажа. Также проверили, как установлены стойки переопирания, пообщались с жителями, которые находятся в процессе переезда», — прокомментировал Андроник Пак.

Отметим, что в этом доме в связи с проведением работ по капитальному ремонту временно расселяются квартиры 7-го подъезда. «Помогаем жителям с переездом: предоставляем компенсацию за аренду жилья, оказываем помощь с погрузкой и разгрузкой имущества. С каждым прорабатываем вопрос индивидуально», — добавили в администрации города. — На все время проведения работ по капитальному ремонту выставили пост охраны около подъезда № 7.

Напомним, в доме № 62 по улице Гагарина ведутся работы по капитальному ремонту конструктива здания после атаки БПЛА. Срок выполнения всех работ — 2027 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.