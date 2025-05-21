В Жуковском 26 мая домашних питомцев будут чипировать и вакцинировать

В округе Жуковский пройдет выездное мероприятие по чипированию, регистрации и вакцинации домашних животных. Оно пройдет в сквере «28 квартал» на улице Фрунзе 26 мая с 14:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 марта 2025 года в Подмосковье вступили в силу изменения в КоАП РФ, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев.

В соответствии с порядком регистрации домашних животных, утвержденным постановлением правительства Московской области от 20.06.2023 № 406-ПП, владельцы должны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими 3-месячного возраста. Обязательной регистрации подлежат собаки, остальные животные — по желанию владельца.

Регистрация — бесплатная услуга, она проводится в ветеринарных учреждениях, подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Для регистрации необходимо записаться на прием к ветеринару через регпортал государственных услуг или по телефону: 8 (495) 668-01-25.

Ветеринарный специалист проверит паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные владельца, а также запишет информацию о животном: породу, пол, окрас и кличку. Специалист также внесет в базу данные о сделанных прививках, адресе проживания питомца и присвоит ему индивидуальный идентификационный номер.

В данном случае, 26 мая регистрацию можно выполнить в сквере «28 квартал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.