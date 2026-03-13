В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа работают современные системы очистки сточных вод

В подмосковном Ленинском городском округе на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» функционируют два современных очистных сооружения. Объекты обеспечивают полноценный цикл очистки сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Проектная мощность каждого из двух объектов составляет 4990 кубометров в сутки. Процесс включает механическую и биологическую очистку, а также стадию доочистки на барабанных фильтрах. Для обеззараживания используется гипохлорит, а образующийся активный ил обезвоживается и передается специализированным компаниям для утилизации», — пояснил технолог группы компаний «Самолет» по очистным сооружениям Геннадий Лямин.

Сообщается, что при нормативе водопотребления в 180 литров в сутки на человека, общая мощность обоих объектов способна эффективно переработать и очистить стоки от 50 тысяч жителей. Применяемые технологии обеспечивают очистку сточных вод до всех необходимых нормативных показателей, делая их безопасными для водных объектов, а также значительно снижают потребление химических реагентов.

«Конструктивной особенностью очистных сооружений является расположение машинного зала непосредственно над резервуарами биологической очистки. Такое решение позволяет существенно сократить площадь занимаемого земельного участка и улучшить условия труда персонала», — добавил Геннадий Лямин.

Технологический процесс включает несколько этапов: механическую очистку, где отделяются песок и крупные примеси, биологическую очистку с использованием дефосфататоров, денитрификаторов и вторичных отстойников. В работе задействовано современное оборудование: воздуходувки для нагнетания воздуха, необходимого для биологической очистки, а также мешалки и насосное оборудование.

