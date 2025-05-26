В ЖК «Новые Котельники» возобновили строительство двух корпусов

Корпуса 11 и 12 начали строить в конце 2022 года, однако в феврале 2025 года из-за проблем с финансированием проекта работы на объектах были приостановлены. Находясь в постоянном контакте с застройщиком и банком, Главгосстройнадзор Московской области добился возобновления финансирования и возведения домов.

На данный момент на стройплощадках возобновлена работа башенных кранов, а уже в первой половине мая — монолитные работы. Инспекторы фиксируют 30% строительной готовности объектов. Рабочие ведут устройство железобетонных конструкций надземной части здания.

Корпус 11 согласно проекту будет 25-этажным, а корпус 12 — переменной этажности от 19 до 23 этажей. Суммарно в двух корпусах предусмотрено 1 282 квартиры. Сдать корпуса планируют в феврале 2027 года.

В составе ЖК «Новые Котельники» уже построено и введено в эксплуатацию 10 жилых домов, подстроен первый детский сад на 235 дошколят, под надзором Главгосстройнадзора возводят еще три жилых дома, включая корпуса 11 и 12, а также второго детсада на 235 мест.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.