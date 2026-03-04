В затопленной пещере в Мексике обнаружили скелет возрастом не менее 8 тыс лет

В сложной системе подводных пещер у карибского побережья Мексики археологи нашли доисторический скелет, которому не менее 8 тыс. лет. Ученые считают, что это было погребальное захоронение, сообщает Сноб со ссылкой на Associated Press.

В затопленной пещере на глубине приблизительно 8 м были обнаружены человеческие останки. Эксперт из Национального института антропологии и истории Октавио Дель Рио предполагает, что скелет попал в это место как минимум 8 тысячелетий назад, когда там еще отсутствовала вода. Он считает, что это было погребальное захаронение, возможно, связанное с религиозными ритуалами, поскольку тело было помещено туда преднамеренно.

Директор отдела археологических исследований Национального института антропологии и истории Луис Альберто Мартос отметил, что эта уникальная находка имеет важное значение для понимания путей заселения Юкатана в Мексике и способов использования пещер древними жителями. По его мнению, это открытие приближает человечество к разгадке тайн доисторической эпохи полуострова.

Ранее в этом районе находили останки, возраст которых оценивался примерно в 13 тыс. лет. Как показал генетический анализ, часть исследователей прибыла на Юкатан из Азии, воспользовавшись существовавшим прежде сухопутным мостом через современный Берингов пролив. Однако имеются и другие свидетельства, предполагающие возможность иного пути миграции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.