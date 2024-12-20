В защиту носика и лап: зоостилист рассказала, как одевать собак в холода

Грумер и зоостилист Елена Рогова заявила, что некоторые мелкие породы собак — чихуахуа и йоркширских терьеров следует обязательно одевать в холода. Также сильнее других мерзнут на улице старые и больные животные, сообщает «МИР 24» .

При выборе одежды специалист советует учитывать материал, размер и функциональность. Лучше брать водонепроницаемую и ветрозащитную ткани, которые при смогут «дышать» и избегать вещи, которые будут натирать кожу собаки. Хороший вариант — флис.

Одежда должна быть комфортной для животного, не слишком тесной и не слишком свободной, чтобы не затруднять кровообращение и одновременно защищать от холода.

Если собака много бегает по улице, то одежда должна быть удобной и прочной. В самую холодную погоду стилист рекомендует использовать специальные ботинки для декоративных пород собак.