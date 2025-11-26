В Зарайских школах внедряют новые агроклассы для подготовки будущих специалистов

Зарайский округ, традиционно считающийся сельскохозяйственной территорией, активно внедряет новые агроклассы в местных школах, что подчеркивает важность подготовки молодых специалистов для сельского хозяйства. С начала учебного года в каждой школе округа, включая лицей № 5, появились специальные занятия, посвященные освоению основ агрономии и сельского хозяйства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В образовательный процесс вовлечены учащиеся всех возрастов — от малышей до старшеклассников. Уроки проходят в живой и интересной атмосфере. Ученики собственноручно сеют семена, ухаживают за растениями, изучают, какую почву предпочитают различные культуры и разбираются в причинах успешности или неудачи урожая.

Заместитель директора лицея № 5 Татьяна Трофимова уверена, что агроклассы — это будущее округа. Она отмечает, что учащиеся с удовольствием участвуют в профессиональных пробах и экскурсиях, что помогает им лучше понять специфику сельского хозяйства.

Управление образования активно работает над изучением опыта агрообразования в других муниципалитетах и регионах, устанавливая контакты с профильными учебными заведениями и предприятиями, занимающимися сельским хозяйством. Это сотрудничество позволит создать качественную образовательную среду, способствующую развитию аграрного сектора в Зарайске и подготовке квалифицированных кадров для будущего.

Таким образом, внедрение агроклассов в зарайские школы не только укрепляет связь между образованием и сельским хозяйством, но и способствует развитию региона в целом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.