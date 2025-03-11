В Зарайске стартовала экологическая акция
Фото - © Администрация м.о. Зарайск
В муниципальном округе Зарайск с 10 марта по 30 апреля проходит региональная экологическая акция «V Единстве Za Победу». Основная цель этой инициативы — оказание помощи военнослужащим региона, участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Акция направлена на уменьшение бумажных отходов и вовлечение населения в сдачу макулатуры для вторичной переработки, что поможет сохранить лесные ресурсы нашей страны.
«Мы призываем всех жителей Зарайска активно участвовать в акции и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Каждая сданная тонна макулатуры — это вклад в защиту окружающей среды и поддержка наших военнослужащих», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.
К сбору принимаются:
- глянцевые журналы;
- газеты;
- офисная и крафтовая бумага;
- тетради;
- бумажная упаковка;
- картон;
- архивы (с сохранением конфиденциальности данных);
- книги, не имеющие литературной ценности;
Важно, чтобы все материалы были собраны в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.
Макулатура будет приниматься по вторникам и пятницам с 11:00 до 14:00.
Акция «V Единстве Za Победу» — это не только возможность помочь тем, кто в этом нуждается, но и шанс внести свой вклад в защиту экологии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.