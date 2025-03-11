В Зарайске стартовала экологическая акция

В муниципальном округе Зарайск с 10 марта по 30 апреля проходит региональная экологическая акция «V Единстве Za Победу». Основная цель этой инициативы — оказание помощи военнослужащим региона, участникам специальной военной операции, а также жителям новых регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция направлена на уменьшение бумажных отходов и вовлечение населения в сдачу макулатуры для вторичной переработки, что поможет сохранить лесные ресурсы нашей страны.

«Мы призываем всех жителей Зарайска активно участвовать в акции и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Каждая сданная тонна макулатуры — это вклад в защиту окружающей среды и поддержка наших военнослужащих», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

К сбору принимаются:

глянцевые журналы;

газеты;

офисная и крафтовая бумага;

тетради;

бумажная упаковка;

картон;

архивы (с сохранением конфиденциальности данных);

книги, не имеющие литературной ценности;

Важно, чтобы все материалы были собраны в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.

Макулатура будет приниматься по вторникам и пятницам с 11:00 до 14:00.

Акция «V Единстве Za Победу» — это не только возможность помочь тем, кто в этом нуждается, но и шанс внести свой вклад в защиту экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.